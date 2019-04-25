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17:03 (мск), источник: ТАСС

Максимов покинул сборную России по шорт-треку

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по шорт-треку Андрей Максимов покинул команду, занимаемая им позиция упразднена. Об этом журналистам в четверг сообщил глава Союза конькобежцев России Алексей Кравцов.

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В четверг в Москве прошло заседание исполкома Союза конькобежцев России.

«Сегодня были внесены коррективы в тренерский штаб по шорт-треку, — сказал Кравцов. — Владимир Григорьев включен в штаб, будет работать тренером сборной. Позиция главного тренера ликвидирована, по аналогии с коньками координацию будет осуществлять директор по спорту высших достижений Виктория Гоготова».

«Максимов не будет продолжать работу со сборной команды. Его контракт заключен до 31 мая, он сейчас в отпуске. Команда 27 апреля вылетает на первый предсезонный сбор уже с новым тренерским штабом. Мы благодарны Андрею Ивановичу за работу, он принес ту пользу, которую мог», — добавил Кравцов.

Максимов возглавлял национальную команду с 2016 года.

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