Максимов покинул сборную России по шорт-треку
МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по
МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по
В четверг в Москве прошло заседание исполкома Союза конькобежцев России.
«Сегодня были внесены коррективы в тренерский штаб по
«Максимов не будет продолжать работу со сборной команды. Его контракт заключен до 31 мая, он сейчас в отпуске. Команда 27 апреля вылетает на первый предсезонный сбор уже с новым тренерским штабом. Мы благодарны Андрею Ивановичу за работу, он принес ту пользу, которую мог», — добавил Кравцов.
Максимов возглавлял национальную команду с 2016 года.