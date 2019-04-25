Максимов покинул сборную России по шорт-треку

«Сегодня были внесены коррективы в тренерский штаб по шорт-треку, — сказал Кравцов. — Владимир Григорьев включен в штаб, будет работать тренером сборной. Позиция главного тренера ликвидирована, по аналогии с коньками координацию будет осуществлять директор по спорту высших достижений Виктория Гоготова».

«Максимов не будет продолжать работу со сборной команды. Его контракт заключен до 31 мая, он сейчас в отпуске. Команда 27 апреля вылетает на первый предсезонный сбор уже с новым тренерским штабом. Мы благодарны Андрею Ивановичу за работу, он принес ту пользу, которую мог», — добавил Кравцов.