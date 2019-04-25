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17:17 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СКР: Конькобежцы и шорт-трекисты в сезоне выступили удовлетворительно

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости, Вероника Гибадиева. Исполком Союза конькобежцев России (СКР) признал выступление сборных команд по шорт-треку и конькобежному спорту в сезоне удовлетворительным, заявил президент СКР Алексей Кравцов.

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Источник: РИА "Новости"

«Исполком в коньках признал выступление достаточно успешным, хотя на чемпионате мира была только одна золотая медаль, но тем не менее. По общему числу медалей хорошая статистика, по числу спортсменов, попавших в топ-10, мы на первом месте среди остальных сборных. В шорт-треке мы также признали выступление удовлетворительным по выступлениям на чемпионатах мира и Европы. По показателям целевой-комплексной программы задача выполнена, но это за счет лидеров программы — существенного прогресса не достигли другие члены сборной», — сказал Кравцов журналистам.

«Экспертный совет Минспорта ранее признал удовлетворительным выступление и в коньках, и в шорт-треке. Даже прозвучали аплодисменты после доклада по конькобежному спорту», — добавил он.

Кравцов сообщил, что на исполкоме были утверждены критерии отбора спортсменов на централизованную подготовку в шорт-треке и соответствующие изменения были внесены в систему критериев конькобежного спорта.

В нынешнем сезоне российские конькобежцы неоднократно поднимались на подиум на этапах Кубка мира и чемпионате Европы, а также завоевали 11 медалей (10 бронзовых и одну золотую (Руслан Мурашов, 500 метров)) на чемпионате мира на отдельных дистанциях в Инцелле (Германия). Павел Кулижников обновил мировой рекорд на дистанции 500 м.

Российские шорт-трекисты завоевали два золота чемпионата Европы в нидерландском Дордрехте: Семен Елистратов и Софья Просвирнова на 1000 м. Всего на счету россиян 10 медалей этого турнира. На чемпионате мира в Софии россияне завоевали пять медалей: два серебра и три бронзы.

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