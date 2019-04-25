СКР: Конькобежцы и шорт-трекисты в сезоне выступили удовлетворительно
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости, Вероника Гибадиева. Исполком Союза конькобежцев России (СКР) признал выступление сборных команд по
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости, Вероника Гибадиева. Исполком Союза конькобежцев России (СКР) признал выступление сборных команд по
«Исполком в коньках признал выступление достаточно успешным, хотя на чемпионате мира была только одна золотая медаль, но тем не менее. По общему числу медалей хорошая статистика, по числу спортсменов, попавших в топ-10, мы на первом месте среди остальных сборных. В
«Экспертный совет Минспорта ранее признал удовлетворительным выступление и в коньках, и в
Кравцов сообщил, что на исполкоме были утверждены критерии отбора спортсменов на централизованную подготовку в
В нынешнем сезоне российские конькобежцы неоднократно поднимались на подиум на этапах Кубка мира и чемпионате Европы, а также завоевали 11 медалей (10 бронзовых и одну золотую (Руслан Мурашов, 500 метров)) на чемпионате мира на отдельных дистанциях в Инцелле (Германия). Павел Кулижников обновил мировой рекорд на дистанции 500 м.
Российские