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17:18 (мск), источник: ТАСС

Союз конькобежцев России планирует провести международный кубок по шорт-треку в сентябре

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Международный кубок Союза конькобежцев России (СКР) по шорт-треку пройдет в сентябре в подмосковной Коломне. Об этом журналистам рассказал президент СКР Алексей Кравцов.

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В четверг в Москве прошло заседание исполкома СКР.

«В сентябре планируется провести открытый международный кубок СКР, состав пока не понятен, но на сегодняшний момент заинтересованность высказал ряд стран — Нидерланды, Венгрия, Казахстан, Канада, Южная Корея. Планируем провести турнир в Коломне. Формат будет олимпийский — одна дистанция бежится полностью в один день», — заявил Кравцов.

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