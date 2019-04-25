Союз конькобежцев России планирует провести международный кубок по шорт-треку в сентябре
МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Международный кубок Союза конькобежцев России (СКР) по
МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Международный кубок Союза конькобежцев России (СКР) по
В четверг в Москве прошло заседание исполкома СКР.
«В сентябре планируется провести открытый международный кубок СКР, состав пока не понятен, но на сегодняшний момент заинтересованность высказал ряд стран — Нидерланды, Венгрия, Казахстан, Канада, Южная Корея. Планируем провести турнир в Коломне. Формат будет олимпийский — одна дистанция бежится полностью в один день», — заявил Кравцов.