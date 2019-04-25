Союз конькобежцев России планирует провести международный кубок по шорт-треку в сентябре

«В сентябре планируется провести открытый международный кубок СКР, состав пока не понятен, но на сегодняшний момент заинтересованность высказал ряд стран — Нидерланды, Венгрия, Казахстан, Канада, Южная Корея. Планируем провести турнир в Коломне. Формат будет олимпийский — одна дистанция бежится полностью в один день», — заявил Кравцов.