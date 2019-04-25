Олимпийский чемпион-2014 по шорт-треку Владимир Григорьев завершил карьеру
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости, Вероника Гибадиева. Олимпийский чемпион 2014 года по
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости, Вероника Гибадиева. Олимпийский чемпион 2014 года по
«Я уже информировал РУСАДА (Российское антидопинговое агентство) о решении закончить карьеру», — сообщил Григорьев РИА Новости.
Ранее президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов сообщил, что Григорьев пополнит тренерский штаб сборной и отправится с командой в новом качестве на первый сбор.