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17:25 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Олимпийский чемпион-2014 по шорт-треку Владимир Григорьев завершил карьеру

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости, Вероника Гибадиева. Олимпийский чемпион 2014 года по шорт-треку в эстафете и серебряный призер Игр в Сочи на дистанции 1000 метров Владимир Григорьев заявил РИА Новости о завершении профессиональной карьеры.

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Источник: РИА "Новости"

«Я уже информировал РУСАДА (Российское антидопинговое агентство) о решении закончить карьеру», — сообщил Григорьев РИА Новости.

Ранее президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов сообщил, что Григорьев пополнит тренерский штаб сборной и отправится с командой в новом качестве на первый сбор.

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