Олимпийский чемпион-2014 по шорт-треку Владимир Григорьев завершил карьеру

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости, Вероника Гибадиева. Олимпийский чемпион 2014 года по шорт-треку в эстафете и серебряный призер Игр в Сочи на дистанции 1000 метров Владимир Григорьев заявил РИА Новости о завершении профессиональной карьеры.