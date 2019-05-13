Причиной смерти олимпийской чемпионки Гусевой стало ДТП на проспекте Вернадского в Москве

«Вчера вечером Гусева возвращалась домой, переходила проспект Вернадского, где уже на последней полосе ее сбила машина. Я говорил с ее сыном, по его словам, на предыдущем светофоре стояли два мотоциклиста и машина, которые стали соревноваться в скорости. Мотоциклисты обогнали машину, заметили Гусеву, и смогли ее объехать, а вот машина не успела», — сказал Курамшин.

«Сотрудники полиции утверждают, что Гусева переходила дорогу на красный свет, но и сын спортсменки, и ее близкая подруга, с которой они часто гуляли в том районе, заверили меня, что Клара никогда не переходила дорогу на красный свет, она всегда дожидалась зеленого сигнала светофора, — добавил Курамшин. — Водитель, после того как сшиб Гусеву, не стал покидать место происшествия и вызвал скорую помощь. Она была еще жива, когда приехали медики, ее довезли в больницу, где она скончалась. Сейчас делом занимается полиция, но данных о том, кто именно сбил Гусеву, нет ни у нас, ни у ее сына, в полиции пока не раскрывают его личность».