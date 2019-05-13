Текущие события
Футбол. Зарубежный
13.05
Интер2
Кьево0
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
13.05
Словакия5
Канада6
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
13.05
Норвегия1
Швеция9
Хоккей. НХЛ
04:00
Сан-Хосе Шаркс
Сент-Луис Блюз
Футбол. Зарубежный
13.05
Болонья4
Парма1
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
13.05
СШАОТ3
Финляндия2
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
13.05
Россия3
Чехия0
Все события
Фоторепортажи
13Финиш чемпионской гонки Англии: триумф «Сити», грусть «Ливерпуля»
12Сборная России начала ЧМ с крупной победы, но расслабилась в конце
13 мая, источник: ТАСС

Причиной смерти олимпийской чемпионки Гусевой стало ДТП на проспекте Вернадского в Москве

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Клара Гусева погибла в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в воскресенье на проспекте Вернадского в Москве. Об этом ТАСС в понедельник сообщил председатель комитета по работе с ветеранами Союза конькобежцев России Рамир Курамшин.

Наверх

Гусева скончалась на 83-м году жизни.

«Вчера вечером Гусева возвращалась домой, переходила проспект Вернадского, где уже на последней полосе ее сбила машина. Я говорил с ее сыном, по его словам, на предыдущем светофоре стояли два мотоциклиста и машина, которые стали соревноваться в скорости. Мотоциклисты обогнали машину, заметили Гусеву, и смогли ее объехать, а вот машина не успела», — сказал Курамшин.

Читайте также
Екимов: Умерший чемпион ОИ-1980 по велотреку Манаков стал жертвой халатности врачей

«Сотрудники полиции утверждают, что Гусева переходила дорогу на красный свет, но и сын спортсменки, и ее близкая подруга, с которой они часто гуляли в том районе, заверили меня, что Клара никогда не переходила дорогу на красный свет, она всегда дожидалась зеленого сигнала светофора, — добавил Курамшин. — Водитель, после того как сшиб Гусеву, не стал покидать место происшествия и вызвал скорую помощь. Она была еще жива, когда приехали медики, ее довезли в больницу, где она скончалась. Сейчас делом занимается полиция, но данных о том, кто именно сбил Гусеву, нет ни у нас, ни у ее сына, в полиции пока не раскрывают его личность».

Гусева победила на дистанции 1000 метров на Олимпийских играх в американском Скво-Вэлли в 1960 году.

 Денис Пак прокомментировал приговор Кокорину и Мамаеву
Российский боксер так интенсивно сгонял вес, что у него лопнуло легкое
Россия поставила чехов на место. Даже судьи не сократили разницу
Каким мы запомним чемпионат Англии в этом сезоне. Главное
Новый «Спартак» Федуна — очередная ширма. Цорн ничего не изменит
У России новый трофей в пляжном футболе
«Человеческие условия»: Кокорин и Мамаев просятся на зону
Америка чуть не проиграла дерзким финнам на хоккейном ЧМ
СМИ: УЕФА хочет отстранить «Ман Сити» от еврокубков
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь