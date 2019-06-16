СКР намерен побороться за проведение этапов Кубка мира

«Чемпионат мира по конькобежному спорту 2022 года получили норвежцы. К сожалению, чемпионаты мира и Европы для проведения в этот период нам получить не удалось, но еще остались варианты с этапами Кубка мира по шорт-треку и конькобежному спорту, и мы хотели бы получить их для проведения в России», — сказала Барышева по телефону.