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16 июня, источник: Спорт РИА Новости

СКР намерен побороться за проведение этапов Кубка мира

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости, Вероника Гибадиева. Союз конькобежцев России (СКР) хотел бы получить право на проведение этапов Кубка мира по конькобежному спорту и шорт-треку, заявила РИА Новости исполнительный директор СКР Варвара Барышева.

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Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) предварительно подтвердил места проведения ключевых турниров с 2021 по 2022 год. Среди одобренных заявок не оказалось российских.

«Чемпионат мира по конькобежному спорту 2022 года получили норвежцы. К сожалению, чемпионаты мира и Европы для проведения в этот период нам получить не удалось, но еще остались варианты с этапами Кубка мира по шорт-треку и конькобежному спорту, и мы хотели бы получить их для проведения в России», — сказала Барышева по телефону.

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