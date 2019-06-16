СКР намерен побороться за проведение этапов Кубка мира
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости, Вероника Гибадиева. Союз конькобежцев России (СКР) хотел бы получить право на проведение этапов Кубка мира по конькобежному спорту и
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости, Вероника Гибадиева. Союз конькобежцев России (СКР) хотел бы получить право на проведение этапов Кубка мира по конькобежному спорту и
Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) предварительно подтвердил места проведения ключевых турниров с 2021 по 2022 год. Среди одобренных заявок не оказалось российских.
«Чемпионат мира по конькобежному спорту 2022 года получили норвежцы. К сожалению, чемпионаты мира и Европы для проведения в этот период нам получить не удалось, но еще остались варианты с этапами Кубка мира по