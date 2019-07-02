«Это не конфликт». Почему чемпиона мира-2014 убрали из сборной Казахстана по конькобежному спорту

Источник: РИА "Новости"

Чемпион мира-2013 на дистанции 1000 метров Денис Кузин не попал в состав сборной Казахстана по конькобежному спорту. Причиной стало недопонимание спортсмена с главным тренером Дмитрием Бабенко, передает корреспондент Vesti.kz.

Из недавно опубликованного поста в Facebook тренера Людмилы Прокашевой стало известно, что в списке сборной Казахстана на сезон 2019/20 не оказалось фамилии Кузина.

Бронзовая призерка Олимпиады-1998 в Нагано была возмущена этим фактом. Сам же Кузин в интервью Vesti.kz отреагировал относительно спокойно.

«Я точно не знаю, почему так получилось. Скорее всего, это произошло из-за моего отказа тренироваться под началом нового тренера сборной Дмитрия Бабенко. Мы с ним много лет выступали вместе. Он бегал всегда длинные дистанции и никогда не имел отношения к спринту. Я же всегда бегал короткие и средние дистанции. Мы с ним поговорили и пришли к тому мнению, что нам не по пути. В связи с этим меня, наверное, и уволили.

Я думал, что останусь. Есть такая практика, когда кто-то из спортсменов тренируется отдельно весь подготовительный период и лишь потом присоединяется к сборной. Но в нашем виде это, видимо, не принято. Если я не тренируюсь с главным тренером, то я вне сборной.

Сейчас я продолжаю готовится, как говорится, на энтузиазме, с помощью Костанайской области и РШВСМ Алматы (Республиканская школа высшего спортивного мастерства). Неравнодушные люди, которые хотят, чтобы я доказал всем, что зря меня убрали из сборной. Есть такой закон, что чемпиона страны из сборной удалять нельзя. Тем более подтвержденный чемпион.

Как я понимаю, в нашей сборной спортивного принципа не существует. Немножко обидно и досадно. Но Дмитрий тренер молодой, амбициозный. Я не могу назвать это конфликтом, хотя многие так и говорят — конфликт тренера со спортсменом. Недопонимание возникло с тренером, а начальство восприняло это как руководство к действию. И убрали меня из сборной.

На прямую конфронтацию идти нет смысла. Меня только сделают еще больше виноватым в этой ситуации. Лучше я докажу все своими результатами. Главное, чтобы меня поддержали в моем городе и РШВСМ. Впрочем, меня и поддерживают. Я не пропустил ни один сбор. Все покажут отборочные соревнования и чемпионат Казахстана, — сказал Кузин.