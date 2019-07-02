Текущие события
Футбол. Еврокубки
2.07
Сент-Джозефс
Приштина
20
Футбол. Еврокубки
4.07
Кардифф МУ
Прогрес
Футбол. Еврокубки
4.07
Энгордани
Ла Фиорита
Футбол. Еврокубки
4.07
Рунавик
Баллимена Юнайтед
Футбол. Еврокубки
4.07
Европа
Сант-Хулия
Футбол. Еврокубки
4.07
Тре Фиори
Клаксвик
Все события
Фоторепортажи
11За кого в спорте болеет Ольга Бузова?
19«Краснодар» — ЦСКА: разбитые головы и гол Мартыновича Акинфееву
2 июля, источник: Vesti.kz

«Это не конфликт». Почему чемпиона мира-2014 убрали из сборной Казахстана по конькобежному спорту

Чемпион мира остался без сборной.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Чемпион мира-2013 на дистанции 1000 метров Денис Кузин не попал в состав сборной Казахстана по конькобежному спорту. Причиной стало недопонимание спортсмена с главным тренером Дмитрием Бабенко, передает корреспондент Vesti.kz.

Из недавно опубликованного поста в Facebook тренера Людмилы Прокашевой стало известно, что в списке сборной Казахстана на сезон 2019/20 не оказалось фамилии Кузина.

Бронзовая призерка Олимпиады-1998 в Нагано была возмущена этим фактом. Сам же Кузин в интервью Vesti.kz отреагировал относительно спокойно.

«Я точно не знаю, почему так получилось. Скорее всего, это произошло из-за моего отказа тренироваться под началом нового тренера сборной Дмитрия Бабенко. Мы с ним много лет выступали вместе. Он бегал всегда длинные дистанции и никогда не имел отношения к спринту. Я же всегда бегал короткие и средние дистанции. Мы с ним поговорили и пришли к тому мнению, что нам не по пути. В связи с этим меня, наверное, и уволили.

Я думал, что останусь. Есть такая практика, когда кто-то из спортсменов тренируется отдельно весь подготовительный период и лишь потом присоединяется к сборной. Но в нашем виде это, видимо, не принято. Если я не тренируюсь с главным тренером, то я вне сборной.

Сейчас я продолжаю готовится, как говорится, на энтузиазме, с помощью Костанайской области и РШВСМ Алматы (Республиканская школа высшего спортивного мастерства). Неравнодушные люди, которые хотят, чтобы я доказал всем, что зря меня убрали из сборной. Есть такой закон, что чемпиона страны из сборной удалять нельзя. Тем более подтвержденный чемпион.

Как я понимаю, в нашей сборной спортивного принципа не существует. Немножко обидно и досадно. Но Дмитрий тренер молодой, амбициозный. Я не могу назвать это конфликтом, хотя многие так и говорят — конфликт тренера со спортсменом. Недопонимание возникло с тренером, а начальство восприняло это как руководство к действию. И убрали меня из сборной.

На прямую конфронтацию идти нет смысла. Меня только сделают еще больше виноватым в этой ситуации. Лучше я докажу все своими результатами. Главное, чтобы меня поддержали в моем городе и РШВСМ. Впрочем, меня и поддерживают. Я не пропустил ни один сбор. Все покажут отборочные соревнования и чемпионат Казахстана, — сказал Кузин.

Также Кузин отметил, что на тренировках у Бабенко к нему не было никаких претензий. Сейчас спортсмен взял небольшой перерыв между сборами, но скоро приедет в Алматы на очередной УТС.

"Луценко вырос, а Фульсанг рвет и мечет". Шефер - об итогах Спартакиады и перспективах "Астаны" на "Тур де Франс"
Шарапова досрочно закончила почти выигранный матч
Панарин при помощи необычной церемонии выбрал себе игровой номер
«Тоттенхэм» не покупал полгода. Сколько потратили конкуренты
ВАДА подозревает 298 русских спортсменов в употреблении допинга
«Зенит» отозвал футболиста из расположения «Ростова»
Женская сборная России вышла в четвертьфинал ЧЕ по баскетболу
15 самых ярких спортивных журналисток мира (фото)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь