«Это не конфликт». Почему чемпиона мира-2014 убрали из сборной Казахстана по конькобежному спорту
Чемпион мира остался без сборной.
Чемпион мира остался без сборной.
Чемпион мира-2013 на дистанции 1000 метров Денис Кузин не попал в состав сборной Казахстана по конькобежному спорту. Причиной стало недопонимание спортсмена с главным тренером Дмитрием Бабенко, передает корреспондент Vesti.kz.
Из недавно опубликованного поста в Facebook тренера Людмилы Прокашевой стало известно, что в списке сборной Казахстана на сезон 2019/20 не оказалось фамилии Кузина.
Бронзовая призерка Олимпиады-1998 в Нагано была возмущена этим фактом. Сам же Кузин в интервью Vesti.kz отреагировал относительно спокойно.
«Я точно не знаю, почему так получилось. Скорее всего, это произошло
Я думал, что останусь. Есть такая практика, когда
Сейчас я продолжаю готовится, как говорится, на энтузиазме, с помощью Костанайской области и РШВСМ Алматы (Республиканская школа высшего спортивного мастерства). Неравнодушные люди, которые хотят, чтобы я доказал всем, что зря меня убрали из сборной. Есть такой закон, что чемпиона страны из сборной удалять нельзя. Тем более подтвержденный чемпион.
Как я понимаю, в нашей сборной спортивного принципа не существует. Немножко обидно и досадно. Но Дмитрий тренер молодой, амбициозный. Я не могу назвать это конфликтом, хотя многие так и говорят — конфликт тренера со спортсменом. Недопонимание возникло с тренером, а начальство восприняло это как руководство к действию. И убрали меня из сборной.
На прямую конфронтацию идти нет смысла. Меня только сделают еще больше виноватым в этой ситуации. Лучше я докажу все своими результатами. Главное, чтобы меня поддержали в моем городе и РШВСМ. Впрочем, меня и поддерживают. Я не пропустил ни один сбор. Все покажут отборочные соревнования и чемпионат Казахстана, — сказал Кузин.
Также Кузин отметил, что на тренировках у Бабенко к нему не было никаких претензий. Сейчас спортсмен взял небольшой перерыв между сборами, но скоро приедет в Алматы на очередной УТС.