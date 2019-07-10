Двукратный олимпийский чемпион конькобежец Ли Сын Хун отстранен на год за рукоприкладство

По информации источника, решение было принято на основании «достаточного количества доказательств». Он неоднократно избивал партнеров в отелях, ресторанах и во время соревнований в 2011, 2013 и 2016 годах. 31-летний спортсмен отрицает все обвинения и намерен подать жалобу на решение Союза конькобежцев Кореи.

Южнокорейский спортсмен начинал карьеру в шорт-треке, дважды став чемпионом мира. Затем он перешел в конькобежный спорт и стал двукратным победителем Олимпийских игр (одну из медалей завоевал на домашних Играх в Пхёнчхане). Также в его активе три серебряные олимпийские медали, победа на чемпионате мира в Коломне в 2016 году, три золотые медали Азиатских игр и восемь побед на чемпионатах Азии.