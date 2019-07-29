Возобновивший карьеру Виктор Ан вызван на Открытый кубок СКР
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости, Сергей Астахов. Возобновивший карьеру шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан вызван на Открытый кубок Союза конькобежцев России (СКР) по
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости, Сергей Астахов. Возобновивший карьеру шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан вызван на Открытый кубок Союза конькобежцев России (СКР) по
Ан, в сентябре прошлого года объявивший о завершении карьеры, в феврале принял решение вернуться в спорт. Кореец принял российское гражданство в декабре 2011 года и стал лидером сборной России по
Мужской состав выглядит следующим образом:
Виктор Ан, Семен Елистратов, Денис Айрапетян, Александр Шульгинов, Сергей Рятсен, Даниил Ейбог, Ярослав Заикин, Никита Золотков, Антон Воронин, Артем Козлов, Никита Барташук, Николай Николаев, Павел Ситников, Артем Денисов, Даниил Засосов, Даниил Краснокутский, Максим Михалев, Павел Евдокимов, Даниил Пискунов, Валерий Фомин, Константин Ивлев, Алексей Симакин, Егор Покало, Сергей Милованов, Артем Деркач, Вячеслав Карпов, Владимир Балбеков.
Женский состав выглядит следующим образом:
Екатерина Ефременкова, Эмина Малагич, Софья Просвирнова, Екатерина Константинова, Юлия Береснева, Евгения Захарова, Светлана Тюленева, Анастасия Мигунова, Елена Серегина, Дарья Розмахова, Ксения Сысоева, Аделина Доколина, Ольга Белякова, Елизавета Кузнецова, Анна Матвеева, Софья Бойцова, Анна Вострикова, Розалина Чжан, Татьяна Кобызева, Ольга Белякова, Анастасия Данилова, Людмила Козулина, Вера Рассказова, Анна Мазалова, Ксения Рассказова, Ольга Бокова, Екатерина Снегирева, Анастасия Середа, Анастасия Жеганова.
Соревнования пройдут с 12 по 15 сентября в Коломне.