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29 июля, источник: Спорт РИА Новости

Барышева: Виктор Ан подтвердил участие в Открытом кубке СКР

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости, Сергей Астахов. Возобновивший карьеру шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан примет участие в Открытом кубке Союза конькобежцев России по шорт-треку, заявила РИА Новости исполнительный директор Союза Варвара Барышева.

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Источник: Спорт РИА Новости

Ан, в сентябре прошлого года объявивший о завершении карьеры, в феврале принял решение вернуться в спорт. Южнокореец принял российское гражданство в декабре 2011 года и стал лидером сборной России по шорт-треку. Под флагом России Ан завоевал три золотые медали на Олимпиаде-2014 в Сочи, два золота на чемпионате мира-2014. Также он объявил о намерении отобраться в сборную России на первом отборочном старте сезона.

«Виктор Ан подтвердил свое участие в Открытом кубке Союза конькобежцев России», — сказала Барышева по телефону.

Соревнования пройдут с 12 по 15 сентября в Коломне.

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