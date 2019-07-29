Барышева: Виктор Ан подтвердил участие в Открытом кубке СКР
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости, Сергей Астахов. Возобновивший карьеру шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан примет участие в Открытом кубке Союза конькобежцев России по
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости, Сергей Астахов. Возобновивший карьеру шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан примет участие в Открытом кубке Союза конькобежцев России по
Ан, в сентябре прошлого года объявивший о завершении карьеры, в феврале принял решение вернуться в спорт. Южнокореец принял российское гражданство в декабре 2011 года и стал лидером сборной России по
«Виктор Ан подтвердил свое участие в Открытом кубке Союза конькобежцев России», — сказала Барышева по телефону.
Соревнования пройдут с 12 по 15 сентября в Коломне.