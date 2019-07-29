Барышева: Виктор Ан подтвердил участие в Открытом кубке СКР

Ан, в сентябре прошлого года объявивший о завершении карьеры, в феврале принял решение вернуться в спорт. Южнокореец принял российское гражданство в декабре 2011 года и стал лидером сборной России по шорт-треку. Под флагом России Ан завоевал три золотые медали на Олимпиаде-2014 в Сочи, два золота на чемпионате мира-2014. Также он объявил о намерении отобраться в сборную России на первом отборочном старте сезона.