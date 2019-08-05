Елистратов тренируется со сборной Венгрии, Просвирнова — с командной США

«Семен проходит подготовку с командой Венгрии, Соня — с командой США. Для нее изначально рассматривался вариант с командой Канады, но они отказались. Решение принималось совместно с тренерским штабом нашей сборной. Семен — спортсмен высокого уровня и для того, чтобы развиваться, дальше ему нужны сильные спарринг-партнеры. Это касается и ситуации с Соней», — сказал Кравцов по телефону РИА Новости.