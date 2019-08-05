Елистратов тренируется со сборной Венгрии, Просвирнова — с командной США
С. -ПЕТЕРБУРГ, 5 авг — РИА Новости, Вероника Гибадиева. Лидеры сборной России по
С. -ПЕТЕРБУРГ, 5 авг — РИА Новости, Вероника Гибадиева. Лидеры сборной России по
Елистратов является олимпийским чемпионом Сочи-2014 в эстафете и бронзовым призером Игр-2018. Просвирнова является призером чемпионатов мира и многократной победительницей чемпионатов Европы.
«Семен проходит подготовку с командой Венгрии, Соня — с командой США. Для нее изначально рассматривался вариант с командой Канады, но они отказались. Решение принималось совместно с тренерским штабом нашей сборной. Семен — спортсмен высокого уровня и для того, чтобы развиваться, дальше ему нужны сильные