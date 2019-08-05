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5 августа, источник: Спорт РИА Новости

Елистратов тренируется со сборной Венгрии, Просвирнова — с командной США

С. -ПЕТЕРБУРГ, 5 авг — РИА Новости, Вероника Гибадиева. Лидеры сборной России по шорт-треку Семен Елистратов и Софья Просвирнова проходят предсезонную подготовку в сборных командах Венгрии и США соответственно из-за необходимости поработать с сильными спарринг-партнерами, сообщил президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов.

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Источник: Спорт РИА Новости

Елистратов является олимпийским чемпионом Сочи-2014 в эстафете и бронзовым призером Игр-2018. Просвирнова является призером чемпионатов мира и многократной победительницей чемпионатов Европы.

«Семен проходит подготовку с командой Венгрии, Соня — с командой США. Для нее изначально рассматривался вариант с командой Канады, но они отказались. Решение принималось совместно с тренерским штабом нашей сборной. Семен — спортсмен высокого уровня и для того, чтобы развиваться, дальше ему нужны сильные спарринг-партнеры. Это касается и ситуации с Соней», — сказал Кравцов по телефону РИА Новости.

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