Олимпийский чемпион дисквалифицирован на год за снятие штанов с партнера

Источник: Спорт РИА Новости

По информации издания, инцидент с участием Лим Хё Джуна произошел 17 июня в тренировочном центре, расположенном в 90 километрах от Сеула. Сообщается, что 23-летний спортсмен стянул штаны с партнера по команде в присутствии девушек.

Сразу после инцидента Олимпийский комитет Кореи (KSOC) на месяц отстранил от занятий в тренировочном центре 14 спортсменов из мужской и женской сборных по шорт-треку, находившихся в помещении в момент инцидента.

В итоге национальная федерация конькобежного спорта признала Лим Хё Джуна виновным в сексуальных домогательствах и отстранила его от любых занятий, связанных с шорт-треком, до 7 августа 2020 года.