Олимпийский чемпион дисквалифицирован на год за снятие штанов с партнера
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Олимпийский чемпион по
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Олимпийский чемпион по
По информации издания, инцидент с участием Лим Хё Джуна произошел 17 июня в тренировочном центре, расположенном в 90 километрах от Сеула. Сообщается, что 23-летний спортсмен стянул штаны с партнера по команде в присутствии девушек.
Сразу после инцидента Олимпийский комитет Кореи (KSOC) на месяц отстранил от занятий в тренировочном центре 14 спортсменов из мужской и женской сборных по
В итоге национальная федерация конькобежного спорта признала Лим Хё Джуна виновным в сексуальных домогательствах и отстранила его от любых занятий, связанных с
На домашней Олимпиаде-2018 Лим Хё Джун завоевал золото на дистанции 1500 метров и бронзу на дистанции 500 метров. В этом году на чемпионате мира в Болгарии спортсмен выиграл три золотые медали.