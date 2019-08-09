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19:22 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Олимпийский чемпион дисквалифицирован на год за снятие штанов с партнера

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Олимпийский чемпион по шорт-треку Лим Хё Джун признан виновным в сексуальных домогательствах к партнеру по национальной команде и дисквалифицирован на год, сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

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Источник: Спорт РИА Новости

По информации издания, инцидент с участием Лим Хё Джуна произошел 17 июня в тренировочном центре, расположенном в 90 километрах от Сеула. Сообщается, что 23-летний спортсмен стянул штаны с партнера по команде в присутствии девушек.

Сразу после инцидента Олимпийский комитет Кореи (KSOC) на месяц отстранил от занятий в тренировочном центре 14 спортсменов из мужской и женской сборных по шорт-треку, находившихся в помещении в момент инцидента.

В итоге национальная федерация конькобежного спорта признала Лим Хё Джуна виновным в сексуальных домогательствах и отстранила его от любых занятий, связанных с шорт-треком, до 7 августа 2020 года.

На домашней Олимпиаде-2018 Лим Хё Джун завоевал золото на дистанции 1500 метров и бронзу на дистанции 500 метров. В этом году на чемпионате мира в Болгарии спортсмен выиграл три золотые медали.

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