Виктор Ан одержал первую победу после возобновления карьеры в шорт-треке
КОЛОМНА (Московская область), 15 сен — РИА Новости, Вероника Гибадиева. Шестикратный олимпийский чемпион в
КОЛОМНА (Московская область), 15 сен — РИА Новости, Вероника Гибадиева. Шестикратный олимпийский чемпион в
Ан победил на дистанции 1000 метров на международных соревнованиях Открытый Кубок Союза конькобежцев России. Вторым стал бельгиец Стайн Десмет, третьим — россиянин Сергей Милованов.
Ранее Ан объявил о завершении карьеры, но затем решил вернуться в спорт. До нынешнего турнира он около полутора лет не выступал на соревнованиях.