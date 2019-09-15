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17:00 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Cборная России выиграла микст-эстафету на турнире в Коломне

КОЛОМНА (Московская область), 15 сен — РИА Новости. Сборная России по шорт-треку победила в смешанной эстафете на 2000 м на международном турнире Открытый Кубок Союза конькобежцев России, который завершился в подмосковной Коломне.

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Источник: Спорт РИА Новости

В финале в эстафете в составе сборной России выступили Евгения Захарова, Эмина Малагич, Александр Шульгинов, Константин Ивлиев. На предыдущих стадиях в ней стартовали Виктор Ан, Екатерина Ефременкова.

Второй стала сборная Нидерландов, третьей еще одна команда сборной России — Вера Рассказова, Екатерина Константинова, Павел Ситников, Артем Козлов (четверо бежали в финале), Даниил Ейбог.

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