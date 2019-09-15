Cборная России выиграла микст-эстафету на турнире в Коломне
КОЛОМНА (Московская область), 15 сен — РИА Новости. Сборная России по
КОЛОМНА (Московская область), 15 сен — РИА Новости. Сборная России по
В финале в эстафете в составе сборной России выступили Евгения Захарова, Эмина Малагич, Александр Шульгинов, Константин Ивлиев. На предыдущих стадиях в ней стартовали Виктор Ан, Екатерина Ефременкова.
Второй стала сборная Нидерландов, третьей еще одна команда сборной России — Вера Рассказова, Екатерина Константинова, Павел Ситников, Артем Козлов (четверо бежали в финале), Даниил Ейбог.