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12:48 (мск), источник: ТАСС

Ан и Елистратов вошли в состав сборной России на первые этапы Кубка мира по шорт-треку

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан и обладатель золотой медали Игр 2014 года в Сочи Семен Елистратов включены в состав сборной России по шорт-треку на первые четыре этапа Кубка мира. Об этом ТАСС в понедельник сообщил тренер российской команды Владимир Григорьев.

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Источник: РИА "Новости"

В понедельник в Коломне завершился первый этап Кубка России, который носил статус отборочного в национальную команду.

«В состав мужской команды вошли Елистратов, Ан, Павел Ситников, Александр Шульгинов, Даниил Ейбог, — сказал Григорьев. — На первых двух этапах выступит Денис Айрапетян, Даниил Краснокутский поедет на третий и четвертый в связи с тем, что у него нет визы в США. У женщин в состав включены Екатерина Ефременкова, Екатерина Константинова, Евгения Захарова, Эмина Малагич, Софья Бойцова, а также Софья Просвирнова, попавшая в команду по дополнительной президентской квоте».

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Григорьев отметил, что на текущий момент физическую форму Ана, вернувшегося в спорт в феврале нынешнего года, оценивать не стоит. «Для него это второй старт после долгого перерыва, физика и опыт у него на высоком уровне, с Семеном [Елистратовым] они, можно сказать, сейчас идут практически одинаково, но Семен чуть-чуть побыстрее на данный момент, — добавил тренер. — Не факт, что так будет в конце сезона, рано что-либо говорить сейчас, так как Виктор тренируется в Южной Корее, а Семен — в Венгрии, это разные подготовки, и неизвестно, какой результат они дадут».

Пятикратная чемпионка Европы Просвирнова не участвовала в этапе Кубка России в Коломне, Григорьев сообщил, что в настоящее время спортсменка тренируется в США. «На отборе ее не было, мы не знаем, как она готова и как она побежит, посмотрим на соревнованиях, она тренируется с американской командой в США, сейчас в нашей сборной у лидеров есть возможность тренироваться не с командой, а там, где они считают нужным для повышения результата, — сказал он. — Посмотрим, если она повысила результат, то, конечно, будет в команде, но в январе она точно приедет в Россию проходить отбор, и если не отберется, то придется задуматься. Может, приедет обратно к нам тренироваться, а может, и улучшит результат, и это тоже хорошо».

Первый этап Кубка мира пройдет в Солт-Лейк-Сити с 1 по 3 ноября.

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