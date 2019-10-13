Четырехкратного олимпийского чемпиона Крамера сбил автомобиль

«По дороге на каток в Инцелле меня сбила машина на низкой скорости. В основном пострадало колено. Лечу домой для дальнейшего медобследования. Надо подождать и посмотреть, какие могут быть последствия перед стартом нового сезона», — написал Крамер в «Инстаграме».