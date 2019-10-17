Глава Союза конькобежцев России считает, что Виктор Ан способен на многое в новом сезоне
МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Шестикратный чемпион Олимпийских игр по
МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Шестикратный чемпион Олимпийских игр по
В сентябре на международном Кубке Союза конькобежцев России в Коломне Ан одержал победу на дистанции 1000 м. Для спортсмена этот турнир стал первым соревновательным стартом за 1,5 года. В сентябре 2018 года Кравцов сообщил, что Ан завершил карьеру. В феврале 2019 года спортсмен принял решение возобновить тренировки.
«Виктор Ан всегда на многое способен. В сентябре он участвовал в Кубке СКР, получились серьезные соревнования с участием сильных международных спортсменов — голландцев, южнокорейцев. Но
С апреля 2019 года в тренерский штаб сборной России по
«У нас молодой тренерский штаб в сборной по
33-летний Ан является самым титулованным