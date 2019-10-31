Разгон сезона: ЧР по конькобежному спорту стартует в Коломне

Источник: AP 2019

Соревнования на отдельных дистанциях пройдут с 31 октября по 3 ноября. Титулы будут разыгрываться в олимпийских видах программы, а также в командном спринте, который только в прошлом сезоне вошел в программу чемпионата мира.

Перед этими соревнованиями многие лидеры сборной России стартовали на Кубке Коломенского Кремля и показали быстрые секунды. В частности, Павел Кулижников пробежал на этих соревнованиях «пятисотку» за 34,59 секунды, а уже на Кубке России на дистанции 1000 м показал результат 1 минута 8,32 секунды, обновив рекорд катка. Перед стартом сезона рекордсмен мира на «пятисотке» признался, что пока не думает о чемпионате мира на высотном катке в Солт-Лейк-Сити, но понимает, что у него есть шанс снова обновить свой рекорд, тем более, что на этот раз в межсезонье обошлось без травм и операций.



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«Всегда были какие-то косяки, нюансы, одно не получалось, другое, то голову срывало, то еще что-то. Хочется отработать по максимуму, делать всё, что тебе говорят, а не надумывать, что там у тебя в голове происходит. В это межсезонье я сделал столько работы, сколько никогда не делал — и на льду, и “на суше”», — сказал Кулижников в интервью РИА Новости.

На том же Кубке Коломенского Кремля юниорский рекорд России побил Артем Арефьев — 34,80, так что и без того высокая конкуренция в спринтерском отборе на этот раз обещает быть еще более интересной.

На Кубке России трехкратный чемпион мира Денис Юсков на 5000 м установил личный равнинный рекорд — 6.18,84. На этот раз Юсков будет отбираться в команду именно на этой дистанции и на «полуторке», но не на «тысяче».

Для того чтобы квалифицироваться в состав сборной России для участия в первых этапах Кубка мира, необходимо выполнить определенные временные нормативы и занять место не ниже второго на чемпионате России в Коломне на индивидуальных дистанциях. Исключение составляет масс-старт — здесь критериям отбора соответствуют только победители национального чемпионата.