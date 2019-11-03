Россиянин Елистратов стал первым на дистанции 1500 м на этапе КМ по шорт-треку в США
ТАСС, 3 ноября. Российский
ТАСС, 3 ноября. Российский
Российский спортсмен преодолел дистанцию за 2 минуты 16,025 секунды. Вторым стал южнокореец Ким Дон Вук (2.16,118), третьим — россиянин Александр Шульгинов (2.16,138).
Елистратов является олимпийским чемпионом Сочи-2014 и бронзовым призером Игр-2018 в южнокорейском Пхёнчхане, а также чемпионом мира 2015 года и десятикратным чемпионом Европы. Шульгинов является двукратным серебряным призером чемпионатов Европы.
Этап Кубка мира в