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10:39 (мск), источник: ТАСС

Россиянин Елистратов стал первым на дистанции 1500 м на этапе КМ по шорт-треку в США

ТАСС, 3 ноября. Российский шорт-трекист Семен Елистратов занял первое место на дистанции 1500 метров на первом этапе Кубка мира, который проходит в Солт-Лейк-Сити (штат Юта, США).

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Источник: РИА "Новости"

Российский спортсмен преодолел дистанцию за 2 минуты 16,025 секунды. Вторым стал южнокореец Ким Дон Вук (2.16,118), третьим — россиянин Александр Шульгинов (2.16,138).

Елистратов является олимпийским чемпионом Сочи-2014 и бронзовым призером Игр-2018 в южнокорейском Пхёнчхане, а также чемпионом мира 2015 года и десятикратным чемпионом Европы. Шульгинов является двукратным серебряным призером чемпионатов Европы.

Этап Кубка мира в Солт-Лейк-Сити завершится в ночь на понедельник.

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