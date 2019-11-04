Виктор Ан завоевал серебро на дистанции 1000 м на этапе Кубка мира по шорт-треку в США
ТАСС, 4 ноября. Российский
ТАСС, 4 ноября. Российский
Шестикратный олимпийский чемпион преодолел дистанцию за 1 минуту 24,134 секунды. Победу одержал южнокореец Хван Дэ Хон (1.23,948), третьим стал его соотечественник Пак Чи Вон (1.24,228). Россиянин Семен Елистратов, днем ранее победивший на дистанции 1500 м, занял последнее, пятое место в финале (1.24,634).
Ранее в понедельник Софья Просвирнова допустила падение по вине спортсменки из Южной Кореи в финале на дистанции 1000 м. В итоге она заняла четвертое место. Победила олимпийская чемпионка на этой дистанции Сюзанне Схюлтинг из Нидерландов.
Для 33-летнего Виктора Ана это вторая серебряная медаль на этапе в США, днем ранее он стал вторым на дистанции вдвое короче. Ан является самым титулованным
Этап Кубка мира в