Виктор Ан завоевал серебро на дистанции 1000 м на этапе Кубка мира по шорт-треку в США

Ранее в понедельник Софья Просвирнова допустила падение по вине спортсменки из Южной Кореи в финале на дистанции 1000 м. В итоге она заняла четвертое место. Победила олимпийская чемпионка на этой дистанции Сюзанне Схюлтинг из Нидерландов.

Для 33-летнего Виктора Ана это вторая серебряная медаль на этапе в США, днем ранее он стал вторым на дистанции вдвое короче. Ан является самым титулованным шорт-трекистом в истории, в составе национальной команды Южной Кореи он стал трехкратным чемпионом Олимпиады-2006 в Турине и 18-кратным чемпионом мира. Из-за конфликта с Конькобежной ассоциацией Южной Кореи спортсмен принял решение о смене гражданства для выступления на Олимпиаде 2014 года в Сочи. В составе сборной России, за которую он выступает с 2011 года, Виктор Ан трижды стал чемпионом Игр в Сочи, дважды — чемпионом мира и восемь раз — чемпионом Европы.