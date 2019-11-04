Сборная России выиграла мужскую эстафету на этапе Кубка мира по шорт-треку в США

Всего на первом этапе Кубка мира в сезоне россияне завоевали шесть медалей. Золото в активе команд в смешанной и мужской эстафетах, а также Елистратова (1500 м), две серебряные медали завоевал Виктор Ан (500 м, 1000 м), бронза на счету Александра Шульгинова (1500 м).