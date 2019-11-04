Сборная России выиграла мужскую эстафету на этапе Кубка мира по шорт-треку в США
ТАСС, 4 ноября. Мужская сборная России заняла первое место в эстафете на этапе Кубка мира по
ТАСС, 4 ноября. Мужская сборная России заняла первое место в эстафете на этапе Кубка мира по
Даниил Ейбог, Павел Ситников, Виктор Ан и Семен Елистратов преодолели 5000 м за 6 минут 43,662 секунды. Второе место заняла сборная Южной Кореи (6.43,743), третье — команда Канады (6.43,883).
Всего на первом этапе Кубка мира в сезоне россияне завоевали шесть медалей. Золото в активе команд в смешанной и мужской эстафетах, а также Елистратова (1500 м), две серебряные медали завоевал Виктор Ан (500 м, 1000 м), бронза на счету Александра Шульгинова (1500 м).
Следующий этап Кубка мира пройдет в Монреале (Канада)