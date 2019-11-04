Виктор Ан в третий раз перезапустил карьеру. Он снова приносит России медали
Шестикратный олимпийский чемпион снова претендует на роль лидера нашей сборной.
Шестикратный олимпийский чемпион снова претендует на роль лидера нашей сборной.
Кубок мира. Первый этап.
Мужчины.
500 м.
1. Хван (Корея).
2. АН.
1000 м.
1. Хван.
2. АН.
1500 м.
1. ЕЛИСТРАТОВ…
3. ШУЛЬГИНОВ.
Эстафета.
1. Россия (Ейбог, Ситников, Елистратов, Ан).
2. Корея.
Смешанная эстафета.
1. Россия (Ейбог, Ефременкова, Просвирнова, Ан).
Виктор Ан — гений. Будь
Судьба у российского спортсмена с корейскими корнями такая, что, если экранизировать его карьеру, понравится далеко не всем. «Это перебор даже для кино. В жизни так не бывает», — скажет зритель. И попробуй возрази. Логике спортивная судьба Ана не поддается.
Он стал звездой своего вида спорта уже в 20 лет. На Олимпийских играх-2006 молодой корейский парнишка выиграл сразу четыре медали, три из которых — золотые. Ан Хен Су не исполнилось и 22, когда он стал 18-кратным чемпионом мира. Соперники недоумевали: с этим человеком невозможно бороться. Наших футболистов в таком возрасте ходят в молодых и перспективных, а Ан уже переписал в историю: прежде на пяти чемпионатах мира в
Начало сезона 2008−09. Спортсмен на тренировке на полной скорости влетает в заграждение. Основной удар приходится на колено. Сустав — в хлам. Ему делают три операции, но врачи не уверены, что вернуться на прежний уровень реально. 1,5 года Ан планомерно готовился к отбору к Ванкуверу-2010, но набрать нужные кондиции не успел. В тот момент на парне в корейской федерации поставили крест.
Спустя еще 1,5 года произошла история, о которой известно всем. Спортсмен перебрался в нашу страну, получил российский паспорт, согласно которому его новое имя Виктор Ан, и решил начать все сначала. Решение было трудным — пришлось отказаться от корейского гражданства. Но он пошел на это. Желание доказать своей родной стране, что она поступила неправильно, раздирало его изнутри.
Четыре медали, три из которых — высшей пробы! Как в Турине восемь лет назад. Виктор стал самым титулованным
В корейской федерации шли жесткие разбирательства по поводу того, как это все вообще произошло…
Виктор докатал следующий сезон и вроде бы повесил коньки на гвоздь. Ему было уже 30. Все в этом бизнесе выиграно.
Однако в 2017-м он снова вернулся. Казалось бы, в одну реку второй раз не входят. Ну, разве что бойцы ММА, которые завершают карьеру каждую третью пятницу месяца. Но
Маститый Ан мечтал поставить точку в карьере очередной олимпийской победой на родной корейского земле. И, не сомневаюсь, поставил бы. Виктора же, как известно, без объяснения причин до Игр не допустили. Не помогло даже открытое письмо президенту МОК Томасу Баху. Оно просто ушло в молоко. Одному из величайших олимпийцев в истории даже отвечать не стали.
Естественно, после этого Ан завершил карьеру. Уже окончательно. Как тогда казалось. Ему второй разбили сердце в спорте.
Летом он вернулся в родной Сеул. Хотел было тренировать российскую сборную, но его супругу сильно тянуло домой. Появлялись слухи, что он будет готовить то корейскую команду, то китайскую — к домашним Играм-2022.
В
Пережив жесткую травму, неверие своей страны, неверие МОК и пропустив две Олимпиады, он теперь крайне осторожно высказывается о своих дальнейших перспективах.
Но разве вы удивитесь, если в 36 лет в Пекине Виктор выиграет свое седьмое олимпийское золото?
Владимир Иванов