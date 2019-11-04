Виктор Ан в третий раз перезапустил карьеру. Он снова приносит России медали

11 фотографий 11 фотографий 11 фотографий

Кубок мира. Первый этап. Солт-Лэйк-Сити (США).

Мужчины.

500 м.

1. Хван (Корея).

2. АН.

1000 м.

1. Хван.

2. АН.

1500 м.

1. ЕЛИСТРАТОВ…

3. ШУЛЬГИНОВ.

Эстафета.

1. Россия (Ейбог, Ситников, Елистратов, Ан).

2. Корея.

Смешанная эстафета.

1. Россия (Ейбог, Ефременкова, Просвирнова, Ан).

Читайте также Виктор Ан завоевал серебро на дистанции 1000 м на этапе Кубка мира по шорт-треку в США

Виктор Ан — гений. Будь шорт-трек хотя бы на треть популярен как фигурное катание, у этого парня давно были бы миллионные рекламные контракты, а в «Вечернем Урганте» он появлялся бы чаще Сергея Шнурова.

Судьба у российского спортсмена с корейскими корнями такая, что, если экранизировать его карьеру, понравится далеко не всем. «Это перебор даже для кино. В жизни так не бывает», — скажет зритель. И попробуй возрази. Логике спортивная судьба Ана не поддается.

Он стал звездой своего вида спорта уже в 20 лет. На Олимпийских играх-2006 молодой корейский парнишка выиграл сразу четыре медали, три из которых — золотые. Ан Хен Су не исполнилось и 22, когда он стал 18-кратным чемпионом мира. Соперники недоумевали: с этим человеком невозможно бороться. Наших футболистов в таком возрасте ходят в молодых и перспективных, а Ан уже переписал в историю: прежде на пяти чемпионатах мира в шорт-треке не побеждал никто.

Читайте также Сборная России выиграла мужскую эстафету на этапе Кубка мира по шорт-треку в США

Новая жизнь

Начало сезона 2008−09. Спортсмен на тренировке на полной скорости влетает в заграждение. Основной удар приходится на колено. Сустав — в хлам. Ему делают три операции, но врачи не уверены, что вернуться на прежний уровень реально. 1,5 года Ан планомерно готовился к отбору к Ванкуверу-2010, но набрать нужные кондиции не успел. В тот момент на парне в корейской федерации поставили крест.



Нажмите,

чтобы включить звук Нажмите,чтобы включить звук

Спустя еще 1,5 года произошла история, о которой известно всем. Спортсмен перебрался в нашу страну, получил российский паспорт, согласно которому его новое имя Виктор Ан, и решил начать все сначала. Решение было трудным — пришлось отказаться от корейского гражданства. Но он пошел на это. Желание доказать своей родной стране, что она поступила неправильно, раздирало его изнутри.

Поначалу все было непросто. Но за год и три месяца до Олимпиады пришла первая победа в Кубке мира под российским флагом. Потом были успехи на чемпионате Европы, мира и, наконец, абсолютный триумф в Сочи-2014.

Четыре медали, три из которых — высшей пробы! Как в Турине восемь лет назад. Виктор стал самым титулованным шорт-трекистом в истории. Шестикратных олимпийских чемпионов (в зимних видах) у России, к слову, тоже не было и нет.

В корейской федерации шли жесткие разбирательства по поводу того, как это все вообще произошло…

Читайте также Глава Союза конькобежцев России считает, что Виктор Ан способен на многое в новом сезоне

Поедет ли он в Пекин-2022?

Виктор докатал следующий сезон и вроде бы повесил коньки на гвоздь. Ему было уже 30. Все в этом бизнесе выиграно.

Однако в 2017-м он снова вернулся. Казалось бы, в одну реку второй раз не входят. Ну, разве что бойцы ММА, которые завершают карьеру каждую третью пятницу месяца. Но шорт-трек — другое. Вот только Виктор стремительно набирает обороты и за месяц до Пхенчхана берет медаль чемпионата Европы.

Маститый Ан мечтал поставить точку в карьере очередной олимпийской победой на родной корейского земле. И, не сомневаюсь, поставил бы. Виктора же, как известно, без объяснения причин до Игр не допустили. Не помогло даже открытое письмо президенту МОК Томасу Баху. Оно просто ушло в молоко. Одному из величайших олимпийцев в истории даже отвечать не стали.

Естественно, после этого Ан завершил карьеру. Уже окончательно. Как тогда казалось. Ему второй разбили сердце в спорте.

Летом он вернулся в родной Сеул. Хотел было тренировать российскую сборную, но его супругу сильно тянуло домой. Появлялись слухи, что он будет готовить то корейскую команду, то китайскую — к домашним Играм-2022.

Этим августом ситуация прояснилась. Виктор вернулся в Россию в качестве… спортсмена. Говорят, что нельзя зайти в одну реку два раза. А как насчет трех? Ан успешно прошел отбор в национальную сборную. И уже в эти выходные зажег на международной арене.

В Солт-Лэйк-Сити прошел первый в сезоне этап Кубка мира. Ан, которому через три недели исполнится 34, сходу стал вторым на 500 м, повторил успех на 1000 м, и победил в составе двух эстафет.

Пережив жесткую травму, неверие своей страны, неверие МОК и пропустив две Олимпиады, он теперь крайне осторожно высказывается о своих дальнейших перспективах.

Но разве вы удивитесь, если в 36 лет в Пекине Виктор выиграет свое седьмое олимпийское золото?