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15 ноября, источник: БЕЛТА

В Минске стартует этап Кубка мира по конькобежному спорту

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый из шести этапов Кубка мира по конькобежному спорту стартует сегодня в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Участники состязаний поведут спор за 6 комплектов наград, рейтинговые очки и солидные призовые от Международного союза конькобежцев. Ожидается, что на старт выйдут 250 спортсменов из 27 стран. В числе тех, кто намерен сражаться на минском льду за медали, будут титулованные иностранные атлеты: голландец Кьелд Нейс, чешка Мартина Сабликова, россиянин Павел Кулижников, американка Бриттани Боу и другие известные мастера скоростного бега на коньках.

Беларусь представят 12 спортсменов, однако лишь Марина Зуева и Игнат Головатюк оказались в элитной группе А, которая поведет спор за медали состязаний. Спортсмены этого потока сегодня выйдут на лед в 17:30. 16 и 17 ноября старты с их участием начнутся в 15:00.

Остальные белорусские мастера конькобежного спорта — Анна Нифонтова, Анна Ковалева, Евгения Воробьева, Татьяна Михайлова, Алексей Кирпичник, Виктор Руденко, Егор Доморацкий, Артем Чабан, Владислав Запойкин — сразятся за рейтинговые очки в числе представителей группы В, для которых предусмотрена лишь цветочная церемония.

Для гостей и зрителей, пришедших поддержать спортсменов, организаторы приготовили обширную развлекательную программу.

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