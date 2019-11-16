В Минске стартует этап Кубка мира по конькобежному спорту

Участники состязаний поведут спор за 6 комплектов наград, рейтинговые очки и солидные призовые от Международного союза конькобежцев. Ожидается, что на старт выйдут 250 спортсменов из 27 стран. В числе тех, кто намерен сражаться на минском льду за медали, будут титулованные иностранные атлеты: голландец Кьелд Нейс, чешка Мартина Сабликова, россиянин Павел Кулижников, американка Бриттани Боу и другие известные мастера скоростного бега на коньках.

Беларусь представят 12 спортсменов, однако лишь Марина Зуева и Игнат Головатюк оказались в элитной группе А, которая поведет спор за медали состязаний. Спортсмены этого потока сегодня выйдут на лед в 17:30. 16 и 17 ноября старты с их участием начнутся в 15:00.

Остальные белорусские мастера конькобежного спорта — Анна Нифонтова, Анна Ковалева, Евгения Воробьева, Татьяна Михайлова, Алексей Кирпичник, Виктор Руденко, Егор Доморацкий, Артем Чабан, Владислав Запойкин — сразятся за рейтинговые очки в числе представителей группы В, для которых предусмотрена лишь цветочная церемония.