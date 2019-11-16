Виталий Михайлов занял 13-е место на этапе КМ по конькобежному спорту в Минске

Белорус показал на финише время 6 мин. 31,901 сек., установив личный рекорд. Еще два представителя хозяев Егор Доморацкий и Алексей Кирпичник заняли 17-е и 29-е места в итоговом протоколе. Время Егора Доморацкого — 6 мин. 37,222 сек., Алексея Кирпичника — 6 мин. 48,567 сек.

Победителем стал голландец Марсел Боскер (6 мин. 22,648 сек.). Второе место у его соотечественника Дауве де Вриса (6 мин. 23,072 сек.), третье — у канадского скорохода Джордана Белчоса (6 мин. 24,166 сек.).

«Для меня соревнования начались давно, ведь мы проходили квалификацию на этап Кубка мира. Такие соревнования помогают набрать форму и успешно подготовиться к предстоящим турнирам. Мне нравится сравнивать лед в разных странах, и минский мне понравился», — отметил в беседе с журналистами Марсел Боскер.



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В стартах группы В у женщин на 3000 м белоруска Анна Ковалева с результатом 4 мин. 22,942 сек. показала лучшее время в карьере и заняла 22-е место в итоговом протоколе.

Викторию праздновала голландка Мелисса Вейфье, чей победный результат 4 мин. 7,723 сек. После финиша она призналась: «Это была хорошая гонка. Я уже выступала в Минске на финальном этапе Кубка мира. Я очень люблю этот стадион».

На втором месте завершила этот вид программы чешка Никола Здрагалова (4 мин. 10,745 сек.). Третье место заняла россиянка Екатерина Шихова (4 мин. 10,816 сек.).

Участники минского этапа Кубка мира из группы А ведут спор за комплекты наград в шести олимпийских дисциплинах, рейтинговые очки и солидные призовые от Международного союза конькобежцев. Для лучших спортсменов из группы В предусмотрена цветочная церемония. Всего на старт вышли 250 спортсменов из 27 стран.