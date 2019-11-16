Женская сборная Беларуси заняла 6-е место на этапе КМ по конькобежному спорту в Минске

Белорусское трио показало результат 1 мин. 33,694 сек. и не смогло вмешаться в спор за медали престижного турнира. На соревнованиях не было равных голландкам с итоговым временем 1 мин. 29,230 сек. Второе место у россиянок, уступивших победительницам 0,72 сек. Третьими на финише были японки, отставшие от голландок на 0,85 сек.