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15 ноября, источник: БЕЛТА

Женская сборная Беларуси заняла 6-е место на этапе КМ по конькобежному спорту в Минске

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женская сборная Беларуси в составе Евгении Воробьевой, Анны Нифонтовой и Татьяны Михайловой заняла 6-е место в итоговом протоколе группы А командного спринта на минском этапе Кубка мира по конькобежному спорту, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Белорусское трио показало результат 1 мин. 33,694 сек. и не смогло вмешаться в спор за медали престижного турнира. На соревнованиях не было равных голландкам с итоговым временем 1 мин. 29,230 сек. Второе место у россиянок, уступивших победительницам 0,72 сек. Третьими на финише были японки, отставшие от голландок на 0,85 сек.

В мужском командном спринте в элитной группе белорусы Артем Чабан, Игнат Головатюк и Виктор Руденко замкнули десятку сильнейших дружин по итогам этой дисциплины. Их время на финише — 1 мин. 23,640 сек. Тройку сильнейших составили конькобежцы Нидерландов (1 мин. 21,163 сек.), Китая (1 мин. 21,322 сек.) и Канады (1 мин. 21,680 сек.).

На старт минского этапа Кубка мира вышли 250 спортсменов из 27 стран. Организаторами турнира выступили Международный союз конькобежцев (ISU), Минский городской исполнительный комитет, Министерство спорта и туризма Беларуси, Белорусский союз конькобежцев, Национальный олимпийский комитет, республиканское государственно-общественное объединение «Президентский спортивный клуб», МКСК «Минск-Арена».

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