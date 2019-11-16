Белоруска Анна Нифонтова стала 11-й на этапе КМ по конькобежному спорту в Минске

Время белоруски на финише — 39,569 сек. Что касается призеров в данной дисциплине, то первое место заняла японка Ариса Го, пробежавшая полукилометровую дистанцию за 38,317 сек. Второе место у Летиции Де Йонг из Нидерландов — 38,470 сек. Третье время показала китаянка Жуйнин Тянь — 38,903 сек.

Еще одна белоруска Евгения Воробьева завершила старт на 500 м с 21-м временем — 40,419 сек. Всего в данной дисциплине участвовали 23 конькобежки.