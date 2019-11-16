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11:56 (мск), источник: БЕЛТА

Белоруска Анна Нифонтова стала 11-й на этапе КМ по конькобежному спорту в Минске

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Анна Нифонтова заняла 11-е место в женских стартах группы В на дистанции 500 м этапа Кубка мира по конькобежному спорту в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Время белоруски на финише — 39,569 сек. Что касается призеров в данной дисциплине, то первое место заняла японка Ариса Го, пробежавшая полукилометровую дистанцию за 38,317 сек. Второе место у Летиции Де Йонг из Нидерландов — 38,470 сек. Третье время показала китаянка Жуйнин Тянь — 38,903 сек.

Еще одна белоруска Евгения Воробьева завершила старт на 500 м с 21-м временем — 40,419 сек. Всего в данной дисциплине участвовали 23 конькобежки.

На старт этапа Кубка мира в Минске, который проходит с 15 по 17 ноября, вышли более 200 спортсменов из 27 стран. Организаторами турнира выступили Международный союз конькобежцев (ISU), Мингорисполком, Министерство спорта и туризма Беларуси, Белорусский союз конькобежцев, НОК, Президентский спортивный клуб, «Минск-Арена».

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