Шихова завоевала бронзу на 1000 м на этапе КМ в Минске
МИНСК, 17 ноя — РИА Новости. Российская конькобежка Екатерина Шихова завоевала бронзовую медаль на дистанции 1000 метров на первом этапе Кубка мира, который проходит в Минске.
МИНСК, 17 ноя — РИА Новости. Российская конькобежка Екатерина Шихова завоевала бронзовую медаль на дистанции 1000 метров на первом этапе Кубка мира, который проходит в Минске.
Шихова уступила 0,60 секунды победительнице соревнований американке Бриттани Боу, которая установила рекорд катка — 1 минута 15,354 секунды. Серебро досталось голландке Йорин тер Морс (отставание — 0,59 секунды).
Призер Олимпийских игр Ольга Фаткулина (+1,33) заняла 11-е место, другие представительницы России Дарья Качанова (+1,42) и Ангелина Голикова (+2,80) стали 12-й и 17-й соответственно.