Белоруска Татьяна Михайлова стала 15-й в масс-старте на этапе КМ по конькобежному спорту, победила канадка Ивони Блонден

Белоруска, недавно вернувшаяся в спорт после рождения дочери, провела гонку на хорошем уровне. Первенствовала в заезде канадка Ивони Блонден, опередившая свою принципиальную конкурентку Ирен Схаутен из Нидерландов. Третьей к финишу пришла итальянка Франческа Лоллобриджида. Для нее это была первая награда этапа Кубка мира в Минске.