Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
перерыв
Молдавия
Исландия
01
Футбол. Чемпионат Европы
перерыв
Андорра
Турция
02
Хоккей. НХЛ
18.11
Чикаго Блэкхокс
Баффало Сэйбрз
Футбол. Чемпионат Европы
20:00
Косово
Англия
04
Футбол. Чемпионат Европы
20:00
Болгария
Чехия
10
Хоккей. НХЛ
18.11
Вегас Голден Найтс
Калгари Флэймз
Хоккей. КХЛ
18:00
Динамо Р
Сочи
12
Хоккей. КХЛ
17:30
Торпедо
Витязь
62
Футбол. Чемпионат Европы
17:00
Сербия
Украина
22
Футбол. Чемпионат Европы
17:00
Люксембург
Португалия
02
Футбол. Первый дивизион
17:00
Балтика
СКА-Хабаровск
10
Футбол. Первый дивизион
17:00
Химки
Чертаново
31
Футбол. Первый дивизион
16:00
Армавир
Торпедо М
21
Футбол. Сборные
16:00
Литва
Новая Зеландия
10
Футбол. Первый дивизион
15:00
Мордовия
Факел
11
Футбол. Первый дивизион
15:00
Нижний Новгород
Чайка
12
Футбол. Первый дивизион
15:00
Ротор
Краснодар-2
00
Хоккей. КХЛ
15:00
Трактор
Автомобилист
24
Футбол. Первый дивизион
14:00
Авангард К
Шинник
22
Футбол. Первый дивизион
13:30
Спартак-2
Луч
02
Футбол. Первый дивизион
13:00
Текстильщик
Нефтехимик
12
Хоккей. КХЛ
12:30
Куньлунь
Металлург Мг
31
Футбол. Первый дивизион
12:00
Енисей
Томь
30
Хоккей. КХЛ
10:00
Адмирал
СКА
ОТ
12
Хоккей. КХЛ
10:00
Амур
Йокерит
41
Все события
Фоторепортажи
10ЦСКА набрал первое очко в Лиге Европы
26«Зенит» снова проиграл в Лиге Чемпионов
18:38 (мск), источник: БЕЛТА

Белоруска Татьяна Михайлова стала 15-й в масс-старте на этапе КМ по конькобежному спорту, победила канадка Ивони Блонден

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Татьяна Михайлова заняла 15-е место в финальном заезде женского масс-старта, который закрыл соревновательную программу Кубка мира по конькобежному спорту в Минске, сообщил корреспондент БЕЛТА.

Наверх

Белоруска, недавно вернувшаяся в спорт после рождения дочери, провела гонку на хорошем уровне. Первенствовала в заезде канадка Ивони Блонден, опередившая свою принципиальную конкурентку Ирен Схаутен из Нидерландов. Третьей к финишу пришла итальянка Франческа Лоллобриджида. Для нее это была первая награда этапа Кубка мира в Минске.

На старт этапа КМ в Минске, который проходил с 15 по 17 ноября, вышли более 200 спортсменов из 27 стран. Организаторами турнира выступили Международный союз конькобежцев (ISU), Мингорисполком, Министерство спорта и туризма Беларуси, Белорусский союз конькобежцев, НОК, Президентский спортивный клуб, «Минск-Арена».

 Галкин опубликовал трогательное фото детей
Диетолог рассказала, какие сладости самые вредные
Португалия обыграла Люксембург и вышла на чемпионат Европы
Сборная России показала, что осталось за кадром матча с Бельгией
СБР: биатлонистка сборной России пропустила два допинг-теста
Сборная Англии одержала крупную победу в игре отбора ЧЕ-2020
Пилот «Ред Булл» выиграл Гран-при Бразилии, обе «Феррари» сошли
Гризманн: «Барселона» — не самое легкое место для игры в футбол
Сборная Франции проводит последний матч в отборе ЧЕ (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь