Российские конькобежки выиграли командный спринт на этапе КМ в Польше
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Российские конькобежки победили в командном спринте на этапе Кубка мира в
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Российские конькобежки победили в командном спринте на этапе Кубка мира в
Россиянки пробежали командный спринт за 1 минуту 27,650 секунды. Второй стала сборная Нидерландов (1.29,340), третьей — команда Японии (1.29,651).
В составе российской команды выступали Ольга Фаткулина, Ангелина Голикова и Дарья Качанова.