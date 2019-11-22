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19:10 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Российских конькобежцев дисквалифицировали из-за отсутствия перчаток

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости, Вероника Гибадиева. Российские конькобежцы были дисквалифицированы в командном спринте на этапе Кубка мира в Польше из-за отсутствия перчаток у дебютанта турнира Артема Арефьева, сообщил РИА Новости глава технического комитета Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Кибалко.

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Источник: Спорт РИА Новости

По этой причине на этапе КМ в Томашуве-Мазовецком россияне Руслан Мурашов, Арефьев, Виктор Муштаков были дисквалифицированы.

Победила команда Нидерландов (1 минута 20,061 секунды), второй стала сборная Китая (1.20,841), третьей — сборная Канады (1.20,966).

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