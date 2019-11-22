Российских конькобежцев дисквалифицировали из-за отсутствия перчаток
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости, Вероника Гибадиева. Российские конькобежцы были дисквалифицированы в командном спринте на этапе Кубка мира в Польше
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости, Вероника Гибадиева. Российские конькобежцы были дисквалифицированы в командном спринте на этапе Кубка мира в Польше
По этой причине на этапе КМ в
Победила команда Нидерландов (1 минута 20,061 секунды), второй стала сборная Китая (1.20,841), третьей — сборная Канады (1.20,966).