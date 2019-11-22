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21:25 (мск), источник: ТАСС

Российский конькобежец Семериков стал вторым на этапе Кубка мира в Польше

ТАСС, 22 ноября. Россиянин Данила Семериков занял второе место на дистанции 5000 метров на этапе Кубка мира по конькобежному спорту, который проходит в польском городе Томашув-Мазовецкий.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Спортсмен показал результат 6 минут 20,469 секунды. Первое место занял голландец Патрик Руст (6.19,388), третьим стал еще один представитель России Денис Юсков (6.24,303).

Семериков является двукратным бронзовым призером чемпионата мира, серебряным призером чемпионата Европы. На счету Юскова три победы на чемпионатах мира, две — на чемпионате Европы.

Этап Кубка мира в Польше завершится в воскресенье.

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