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23:36 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Тренер сборной России: С Аном команда чувствует себя более уверенной

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости, Сергей Астахов. Сборная России по шорт-треку чувствует себя более уверенной, когда в ее составе находится шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан, считает тренер национальной команды Татьяна Бородулина.

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Источник: РИА "Новости"

Ан вернулся в спорт после перерыва в карьере и несколько раз поднялся на пьедестал уже на первом этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити (США) в начале ноября, в том числе победив в составе эстафет. Этап в Монреале (Канада) 33-летний спортсмен пропустил.

«Виктор выступил очень успешно. Мы все рады, что он вернулся. Когда он бежит, то показывает настоящее шоу. Для многих ребят Виктор является лидером, ведет за собой команду. С ним сборная России чувствует себя более уверенной, а молодым есть, у кого поучиться. И это тоже большой плюс для команды», — сказала Бородулина РИА Новости по телефону, комментируя выступление Ана в США.

«Мы считаем, что первые два этапа Кубка мира прошли очень успешно. Опытные ребята себя реализовали, проявили себя и молодые спортсмены. Всем можно поставить хорошую оценку. У девушек конкуренция высокая, и, чтобы стабильно выступать, нужно преодолевать дистанцию без ошибок», — добавила она.

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