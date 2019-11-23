Тренер сборной России: С Аном команда чувствует себя более уверенной

Источник: РИА "Новости"

Ан вернулся в спорт после перерыва в карьере и несколько раз поднялся на пьедестал уже на первом этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити (США) в начале ноября, в том числе победив в составе эстафет. Этап в Монреале (Канада) 33-летний спортсмен пропустил.

«Виктор выступил очень успешно. Мы все рады, что он вернулся. Когда он бежит, то показывает настоящее шоу. Для многих ребят Виктор является лидером, ведет за собой команду. С ним сборная России чувствует себя более уверенной, а молодым есть, у кого поучиться. И это тоже большой плюс для команды», — сказала Бородулина РИА Новости по телефону, комментируя выступление Ана в США.