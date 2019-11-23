Тренер сборной России: С Аном команда чувствует себя более уверенной
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости, Сергей Астахов. Сборная России по
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости, Сергей Астахов. Сборная России по
Ан вернулся в спорт после перерыва в карьере и несколько раз поднялся на пьедестал уже на первом этапе Кубка мира в
«Виктор выступил очень успешно. Мы все рады, что он вернулся. Когда он бежит, то показывает настоящее шоу. Для многих ребят Виктор является лидером, ведет за собой команду. С ним сборная России чувствует себя более уверенной, а молодым есть, у кого поучиться. И это тоже большой плюс для команды», — сказала Бородулина РИА Новости по телефону, комментируя выступление Ана в США.
«Мы считаем, что первые два этапа Кубка мира прошли очень успешно. Опытные ребята себя реализовали, проявили себя и молодые спортсмены. Всем можно поставить хорошую оценку. У девушек конкуренция высокая, и, чтобы стабильно выступать, нужно преодолевать дистанцию без ошибок», — добавила она.