Виктор Ан вернется к соревнованиям на этапе Кубка мира в Шанхае
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости, Вероника Гибадиева. Шестикратный олимпийский чемпион в
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости, Вероника Гибадиева. Шестикратный олимпийский чемпион в
Ан выступил на первом этапе Кубка мира в
Ранее сообщалось, что в этом сезоне Ан будет выступать только на тех стартах, которые входят в индивидуальный план, чтобы постепенно втягиваться в соревновательный режим.
Ан брал перерыв в карьере и вернулся к соревнованиям осенью 2019 года.