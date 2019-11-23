Виктор Ан вернется к соревнованиям на этапе Кубка мира в Шанхае

Источник: РИА "Новости"

Ан выступил на первом этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити (США), который прошел 1—3 ноября . Как сообщили РИА Новости в пресс-службе, Ан пропустит этап в японской Нагойе (29 ноября — 1 декабря), но выступит в составе команды в Шанхае ( 6—8 декабря ).

Ранее сообщалось, что в этом сезоне Ан будет выступать только на тех стартах, которые входят в индивидуальный план, чтобы постепенно втягиваться в соревновательный режим.