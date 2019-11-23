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23:37 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Виктор Ан вернется к соревнованиям на этапе Кубка мира в Шанхае

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости, Вероника Гибадиева. Шестикратный олимпийский чемпион в шорт-реке Виктор Ан вернется к соревнованиям на этапе Кубка мира в Шанхае, сообщили РИА Новости в пресс-службе Союза конькобежцев России.

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Источник: РИА "Новости"

Ан выступил на первом этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити (США), который прошел 1—3 ноября. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе, Ан пропустит этап в японской Нагойе (29 ноября — 1 декабря), но выступит в составе команды в Шанхае (6—8 декабря).

Ранее сообщалось, что в этом сезоне Ан будет выступать только на тех стартах, которые входят в индивидуальный план, чтобы постепенно втягиваться в соревновательный режим.

Ан брал перерыв в карьере и вернулся к соревнованиям осенью 2019 года.

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