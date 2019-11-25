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18:21 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусские спортсмены выиграли семь наград на этапе КЕ по шорт-треку в Польше

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены выиграли семь наград на этапе Кубка Европы по шорт-треку в Польше, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сразу тремя медалями копилку белорусской команды пополнила Ольга Талаева. На ее счету бронзовые медали на дистанциях 1000 и 1500 м, а также серебро в гонке на 500 м. Еще две награды принесли белорусам эстафетные состязания. Женская дружина (Ольга Талаева, Анна Изофатова, Екатерина Чистая, Арина Козлова) выиграла золото. У парней бронзу выиграли Иван Логимахов, Александр Жерманов, Георгий Орлов, Артем Алетдинов.

Еще две медали выиграла в Белостоке Екатерина Чистая, выступавшая в стартах юниорок, в группе А. В стартах на 500 м у минчанки серебро и бронза по итогам многоборья.

Этап Кубка Европы по шорт-треку, завершившийся в Белостоке, собрал на льду местного катка более 250 спортсменов из 15 стран.

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