Кулижников примет участие в этапе Кубка мира по конькобежному спорту
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости, Вероника Гибадиева. Рекордсмен мира по конькобежному спорту Павел Кулижников вернулся к тренировкам на льду и полетит с командой на этап Кубка мира в
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости, Вероника Гибадиева. Рекордсмен мира по конькобежному спорту Павел Кулижников вернулся к тренировкам на льду и полетит с командой на этап Кубка мира в
Кулижников получил повреждение мышц голеностопа и пропустил первые этапы Кубка мира.
«Позавчера Павел вышел на лед, вернулся к тренировкам. Он поедет на этап Кубка мира в
Этап Кубка мира в