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11:50 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Кулижников примет участие в этапе Кубка мира по конькобежному спорту

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости, Вероника Гибадиева. Рекордсмен мира по конькобежному спорту Павел Кулижников вернулся к тренировкам на льду и полетит с командой на этап Кубка мира в Нур-Султан, сообщили РИА Новости в пресс-службе Союза конькобежцев России.

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Источник: Спорт РИА Новости

Кулижников получил повреждение мышц голеностопа и пропустил первые этапы Кубка мира.

«Позавчера Павел вышел на лед, вернулся к тренировкам. Он поедет на этап Кубка мира в Нур-Султан. Он будет заявлен как запасной, решение по старту будет приниматься уже на месте», — сообщили в пресс-службе.

Этап Кубка мира в Нур-Султане пройдет 6—8 декабря.

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