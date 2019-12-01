Ситников стал вторым на дистанции 500 м на этапе Кубка мира по шорт-треку в Японии
ТАСС, 1 декабря. Россиянин Павел Ситников занял второе место на дистанции 500 м на третьем этапе Кубка мира по
ТАСС, 1 декабря. Россиянин Павел Ситников занял второе место на дистанции 500 м на третьем этапе Кубка мира по
21-летний российский спортсмен преодолел дистанцию за 41,766 секунды. Первое место занял Шаоан Лю из Венгрии (41,363), третьим стал южнокореец Пак Ин Вук (42,593).
Ситников является серебряным (2018) и бронзовым призером (2019) чемпионатов Европы.
Этап Кубка мира в Нагое завершится в воскресенье.