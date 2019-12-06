Белорусские конькобежцы финишировали 6-ми в командном спринте на этапе КМ в Казахстане

Выступавшие в составе команды Артем Чабан, Игнат Головатюк, Виктор Руденко и Егор Доморацкий финишировали со временем 1 мин. 22,84 сек.

Сильнейшей в данном виде программы стала дружина Нидерландов — 1 мин. 19,958 сек. Следом завершили гонку норвежцы, отставание которых от лидеров составило 0,34 сек. Замкнули тройку сильнейших швейцарские конькобежцы, которых победители опередили на 2,2 сек.

В аналогичной дисциплине у женщин белоруски Марина Зуева, Евгения Воробьева и Анна Нифонтова заняли 5-е место, со временем 1 мин. 31,913 сек. Как и в стартах мужчин, победу праздновали представительницы Нидерландов (1 мин. 27,955 сек). Второе место у россиянок (1 мин. 29,7 сек). Третья позиция итогового протокола осталась за польской командой — 1 мин 30,091 сек.