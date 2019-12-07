Российская конькобежка Голикова победила на дистанции 500 м на этапе Кубка мира
ТАСС, 7 декабря. Россиянка Ангелина Голикова завоевала золотую медаль на дистанции 500 м на третьем этапе Кубка мира по конькобежному спорту, который проходит в
ТАСС, 7 декабря. Россиянка Ангелина Голикова завоевала золотую медаль на дистанции 500 м на третьем этапе Кубка мира по конькобежному спорту, который проходит в
Голикова преодолела дистанцию за 37,585 секунды, второй стала россиянка Дарья Качанова (37,601), бронзовую медаль завоевала японка Нао Кодаира (37,727).
Голикова является серебряным призером чемпионата Европы — 2018 на дистанции 500 м, а также бронзовым призером чемпионата мира — 2019 в командном спринте.
Этап Кубка мира в