Семериков стал вторым на дистанции 10 тысяч метров на этапе КМ
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Российский конькобежец Данила Семериков занял второе место на дистанции 10 тысяч метров на этапе Кубка мира в
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Российский конькобежец Данила Семериков занял второе место на дистанции 10 тысяч метров на этапе Кубка мира в
Семериков показал время 13 минут 02,439 секунды. Победу одержал голландец Патрик Руст — 12.59,442. Третье место занял канадец Грэм Фиш — 13.04,255.
Россиянин Александр Румянцев стал четвертым (13.06,629), Денис Юсков — девятым (13.24,200).
На дистанции 1000 метров Виктор Муштаков занял 12-е место (1.09,627), Артем Арефьев — 15-е (1.09,753), Победителем стал голландец Томас Крол — 1.08,420.