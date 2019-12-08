Российские конькобежцы завоевали десять медалей на этапе Кубка мира в Нур-Султане

Источник: ИТАР-ТАСС

В активе российской команды две золотые, пять серебряных и три бронзовые медали. Победы одержали Ангелина Голикова и Виктор Муштаков (оба — на дистанции 500 м).

Серебро завоевали Дарья Качанова (500 м и 1000 м), Руслан Мурашов (500 м), Данила Семериков (10000 м), а также женская сборная России в составе Ольги Фаткулиной, Голиковой и Качановой в командном спринте.

Бронза досталась Фаткулиной (1000 м), а также женской и мужской сборным России в командных гонках преследования. В составе женской команды выступали Елена Сохрякова, Наталья Воронина, Елизавета Казелина и Евгения Лаленкова, в мужскую команду входили Семериков, Руслан Захаров и Даниил Алдошкин.