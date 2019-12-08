Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:00
Вердер
Падерборн
Футбол. Зарубежный
20:00
Сампдория
Парма
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Брайтон & Хоув
Вулверхэмптон Уондерерс
01
Футбол. Премьер-лига
перерыв
Спартак
Ростов
01
Футбол. Зарубежный
перерыв
Нант
Дижон
00
Футбол. Зарубежный
20:30
Леганес
Сельта
Футбол. Зарубежный
18:00
Вальядолид
Реал Сосьедад
00
Футбол. Зарубежный
17:30
Унион Б
Кельн
20
Футбол. Зарубежный
22:45
Болонья
Милан
Хоккей. КХЛ
17:10
Динамо Мн
ЦСКА
25
Футбол. Зарубежный
23:00
Марсель
Бордо
Футбол. Зарубежный
23:00
Осасуна
Севилья
Хоккей. НХЛ
23:00
Виннипег Джетс
Анахайм Дакс
Футбол. Зарубежный
17:00
Астон Вилла
Лестер
14
Футбол. Зарубежный
17:00
Ньюкасл Юнайтед
Саутгемптон
21
Футбол. Зарубежный
17:00
Норвич
Шеффилд Юнайтед
12
Футбол. Зарубежный
17:00
Реймс
Сент-Этьен
31
Футбол. Зарубежный
17:00
Сассуоло
Кальяри
22
Футбол. Зарубежный
17:00
СПАЛ
Брешиа
01
Футбол. Зарубежный
17:00
Торино
Фиорентина
21
Хоккей. КХЛ
17:00
Нефтехимик
Салават Юлаев
12
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
Локомотив
Б
23
Хоккей. КХЛ
17:00
Авангард
Ак Барс
30
Футбол. Премьер-лига
16:30
Сочи
Рубин
11
Футбол. Зарубежный
16:00
Бетис
Атлетик
32
Хоккей. НХЛ
9.12
Флорида Пантерз
Сан-Хосе Шаркс
Футбол. Зарубежный
14:30
Лечче
Дженоа
22
Футбол. Премьер-лига
14:00
Крылья Советов
Урал
23
Футбол. Зарубежный
14:00
Эйбар
Хетафе
01
Хоккей. НХЛ
9.12
Вегас Голден Найтс
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
9.12
Чикаго Блэкхокс
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
9.12
Эдмонтон Ойлерз
Баффало Сэйбрз
Все события
Фоторепортажи
11Поветкин не проиграл Хантеру. Но и не победил
14Косторная с рекордом, Загитова — чисто. Короткая программа финала Гран-при
18:26 (мск), источник: ТАСС

Российские конькобежцы завоевали десять медалей на этапе Кубка мира в Нур-Султане

ТАСС, 8 декабря. Сборная России завоевала десять наград на третьем этапе Кубка мира по конькобежному спорту. Соревнования проходили в Нур-Султане.

Наверх
Источник: ИТАР-ТАСС

В активе российской команды две золотые, пять серебряных и три бронзовые медали. Победы одержали Ангелина Голикова и Виктор Муштаков (оба — на дистанции 500 м).

Серебро завоевали Дарья Качанова (500 м и 1000 м), Руслан Мурашов (500 м), Данила Семериков (10000 м), а также женская сборная России в составе Ольги Фаткулиной, Голиковой и Качановой в командном спринте.

Бронза досталась Фаткулиной (1000 м), а также женской и мужской сборным России в командных гонках преследования. В составе женской команды выступали Елена Сохрякова, Наталья Воронина, Елизавета Казелина и Евгения Лаленкова, в мужскую команду входили Семериков, Руслан Захаров и Даниил Алдошкин.

Следующий этап Кубка мира пройдет в японском Нагано с 13 по 15 декабря.

Читайте также
 Лучший игрок сборной России прошлого сезона не может обрести себя в США
Мишин: Видимо, сила русских девочек имеет и отрицательную сторону
Российские биатлонистки стали пятыми в эстафете на Кубке мира
Супер Good. Двойная победа российских лыжников в эстафете
Комитет атлетов WADA призвал не допустить россиян на Олимпиаду
Алина Загитова отказалась от показательного выступления в Турине
«Зенит» завоевал бронзовые медали клубного чемпионата мира
«Спартак» принимает «Ростов» в матче РПЛ (трансляция)
ЦСКА разгромил минское «Динамо» и возглавил Западную конференцию
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь