Кулижников вошел в заявку на командный спринт на этапе КМ в Нагано
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости, Вероника Гибадиева. Рекордсмен мира по конькобежному спорту Павел Кулижников вошел в заявку на командный спринт на этапе Кубка мира в Нагано, сообщает
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости, Вероника Гибадиева. Рекордсмен мира по конькобежному спорту Павел Кулижников вошел в заявку на командный спринт на этапе Кубка мира в Нагано, сообщает
Для Кулижникова, который пропустил первые этапы Кубка мира
Кроме Кулижникова в состав на командный спринт вошли Руслан Мурашов и Артем Арефьев, Виктор Муштаков числится запасным.