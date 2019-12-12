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16:26 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Кулижников вошел в заявку на командный спринт на этапе КМ в Нагано

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости, Вероника Гибадиева. Рекордсмен мира по конькобежному спорту Павел Кулижников вошел в заявку на командный спринт на этапе Кубка мира в Нагано, сообщает пресс-служба соревнований.

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Источник: Спорт РИА Новости

Для Кулижникова, который пропустил первые этапы Кубка мира из-за травмы, этот старт станет первым международным в сезоне.

Кроме Кулижникова в состав на командный спринт вошли Руслан Мурашов и Артем Арефьев, Виктор Муштаков числится запасным.

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