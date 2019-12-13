Голикова взяла серебро на дистанции 500 м на этапе Кубка мира в Нагано
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Российская конькобежка Ангелина Голикова завоевала серебро на дистанции 500 метров на этапе Кубка мира в Нагано (Япония).
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Российская конькобежка Ангелина Голикова завоевала серебро на дистанции 500 метров на этапе Кубка мира в Нагано (Япония).
Победила японка Нао Кодайра с результатом 37,496 секунды. Голикова уступила ей 0,01 секунды. Третьей стала австрийка Ванесса Херцог (+0,15 секунды).
Дарья Качанова стала четвертой (+0,24), Ольга Фаткулина — пятой (+0,28), Ирина Кузнецова — 16-й (+1,32).