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14:06 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Российские конькобежки стали вторыми в командном спринте на КМ

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Российские конькобежки заняли второе место в командном спринте на этапе Кубка мира в Нагано и стали вторыми в общем зачете турнира в данной дисциплине.

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В пятницу россиянки (Ольга Фаткулина, Ангелина Голикова и Дарья Качанова) стали вторыми с временем 1 минута 29,113 секунды. Победу одержали голландки — 1.28,056. Третьими стали представительницы Японии — 1.29,261.

Сборная Нидерландов после этого успеха победила в общем зачете Кубка мира в данной дисциплине у женщин.

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