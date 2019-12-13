Российские конькобежки стали вторыми в командном спринте на КМ
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Российские конькобежки заняли второе место в командном спринте на этапе Кубка мира в Нагано и стали вторыми в общем зачете турнира в данной дисциплине.
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Российские конькобежки заняли второе место в командном спринте на этапе Кубка мира в Нагано и стали вторыми в общем зачете турнира в данной дисциплине.
В пятницу россиянки (Ольга Фаткулина, Ангелина Голикова и Дарья Качанова) стали вторыми с временем 1 минута 29,113 секунды. Победу одержали голландки — 1.28,056. Третьими стали представительницы Японии — 1.29,261.
Сборная Нидерландов после этого успеха победила в общем зачете Кубка мира в данной дисциплине у женщин.