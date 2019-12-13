Мужская сборная РФ победила в командном спринте на этапе КМ в Нагано
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Мужская сборная России победила в командном спринте на этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Нагано (Япония).
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Мужская сборная России победила в командном спринте на этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Нагано (Япония).
Руслан Мурашов, Виктор Муштаков и Павел Кулижников показали результат 1 минута 20,139 секунды. Второй результат у японцев (1.20,846), третьими стали канадцы (1.20,979).
В общем зачете Кубка мира в данной дисциплине россияне стали 13-ми, победу одержала сборная Нидерландов, которая в пятницу в Нагано заняла 7-е место.
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