Мужская сборная РФ победила в командном спринте на этапе КМ в Нагано

Руслан Мурашов, Виктор Муштаков и Павел Кулижников показали результат 1 минута 20,139 секунды. Второй результат у японцев (1.20,846), третьими стали канадцы (1.20,979).

В общем зачете Кубка мира в данной дисциплине россияне стали 13-ми, победу одержала сборная Нидерландов, которая в пятницу в Нагано заняла 7-е место.