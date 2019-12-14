Российский конькобежец Муштаков стал первым на 500 м на этапе КМ, Кулижников — второй

Муштаков является двукратным бронзовым призером чемпионата мира 2019 года. Кулижников — трехкратный чемпион мира на отдельных дистанциях (дважды — 500 м, один раз — 1000 м), обладатель трех золотых медалей чемпионатов мира в спринтерском многоборье и двукратный победитель чемпионата Европы (1000 м и командный спринт), ему принадлежит действующий мировой рекорд на дистанции 500 м (33,61).