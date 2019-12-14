Российские конькобежцы выиграли зачет Кубка мира в командных гонках преследования

В текущем сезоне Кубка мира это была последняя командная гонка преследования. Сборная России в зачете Кубка мира в данной дисциплине заняла первое место, набрав на трех этапах 312 очков. Второе место заняла команда Японии (302), третьими стали канадцы (290).