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16:26 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Елистратов и Просвирнова вошли в состав сборной России по шорт-треку

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости, Сергей Астахов. Олимпийский чемпион по шорт-треку Семен Елистратов и многократный призер чемпионатов мира Софья Просвирнова вошли в состав сборной России на чемпионат Европы 2020 года, сообщил РИА Новости главный тренер национальной команды Владимир Григорьев.

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Источник: РИА "Новости"

Чемпионат Европы 2020 года пройдет в венгерском городе Дебрецен 24—26 января.

«В состав мужской команды вошли Семен Елистратов, Александр Шульгинов и, скорее всего, Павел Ситников. Еще двух спортсменов мы определим позже, они будут участвовать в эстафете. Нам нужно понять, насколько они готовы бежать в эстафете», — сказал Григорьев по телефону.

«В женскую команду вошли Софья Просвирнова, Евгения Захарова, Эмина Малагич, Екатерина Константинова и Екатерина Ефременкова», — добавил тренер.

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