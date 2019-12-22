Елистратов и Просвирнова вошли в состав сборной России по шорт-треку
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости, Сергей Астахов. Олимпийский чемпион по
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости, Сергей Астахов. Олимпийский чемпион по
Чемпионат Европы 2020 года пройдет в венгерском городе Дебрецен
«В состав мужской команды вошли Семен Елистратов, Александр Шульгинов и, скорее всего, Павел Ситников. Еще двух спортсменов мы определим позже, они будут участвовать в эстафете. Нам нужно понять, насколько они готовы бежать в эстафете», — сказал Григорьев по телефону.
«В женскую команду вошли Софья Просвирнова, Евгения Захарова, Эмина Малагич, Екатерина Константинова и Екатерина Ефременкова», — добавил тренер.