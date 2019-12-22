Елистратов и Просвирнова вошли в состав сборной России по шорт-треку

«В состав мужской команды вошли Семен Елистратов, Александр Шульгинов и, скорее всего, Павел Ситников. Еще двух спортсменов мы определим позже, они будут участвовать в эстафете. Нам нужно понять, насколько они готовы бежать в эстафете», — сказал Григорьев по телефону.