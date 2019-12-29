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7Российская молодежка разгромила Канаду на ЧМ
16Кто с кем сыграет на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов
16:30 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Стал известен состав сборной России по конькобежному спорту на ЧЕ

КОЛОМНА (Московская область), 29 дек — РИА Новости, Вероника Гибадиева. Определен состав сборной России по конькобежному спорту на чемпионат Европы, который пройдет 10—12 января в нидерландском Херенвене.

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Источник: AP 2019

Медали будут разыгрываться на отдельных дистанциях.

«В состав вошли Павел Кулижников, Руслан Мурашов, Виктор Муштаков, Артем Арефьев, Ангелина Голикова, Ольга Фаткулина, Дарья Качанова, Екатерина Шихова, Денис Юсков, Сергей Трофимов, Даниил Беляев, Евгения Лаленкова, Елизавета Казелина, Наталья Воронина, Елена Сохрякова, Данила Семериков, Александр Румянцев, Руслан Захаров», — сообщили РИА Новости в пресс-службе Союза конькобежцев России.

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