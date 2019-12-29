Стал известен состав сборной России по конькобежному спорту на ЧЕ
КОЛОМНА (Московская область), 29 дек — РИА Новости, Вероника Гибадиева. Определен состав сборной России по конькобежному спорту на чемпионат Европы, который пройдет
КОЛОМНА (Московская область), 29 дек — РИА Новости, Вероника Гибадиева. Определен состав сборной России по конькобежному спорту на чемпионат Европы, который пройдет
Медали будут разыгрываться на отдельных дистанциях.
«В состав вошли Павел Кулижников, Руслан Мурашов, Виктор Муштаков, Артем Арефьев, Ангелина Голикова, Ольга Фаткулина, Дарья Качанова, Екатерина Шихова, Денис Юсков, Сергей Трофимов, Даниил Беляев, Евгения Лаленкова, Елизавета Казелина, Наталья Воронина, Елена Сохрякова, Данила Семериков, Александр Румянцев, Руслан Захаров», — сообщили РИА Новости в