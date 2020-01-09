В конькобежной среде Казахстана назревает скандал

Источник: РИА "Новости"

Тренеры молодых казахстанских конькобежцев Никиты Важенина и Инессы Шумековой, которые стали победителями отборочных соревнований на Зимние Юношеские Олимпийские игры в Лозанне, возмущены тем, что их подопечные несмотря на показанные результаты в Швейцарию не едут, сообщает Prosports.kz со ссылкой на «Первый канал-Евразия».

16-летний рудничанин Никита Важенин на чемпионате Казахстана среди юниоров, который прошел 19 декабря, стал лучшим на дистанции 1500 метров. Но вместо того, чтобы отправиться на Юношеские Олимпийские игры, спортсмен остался дома. «Мне говорят: ты не попал, ты никуда не поедешь. Мы были запасными, отбор выиграли. И должны были поехать», — говорит Важенин по поводу сложившейся ситуации.

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В такое же положение попала и Инесса Шумекова, также показавшая лучший результат на отборочных соревнованиях: «Я была в шоке на самом деле, мне было очень обидно. Это был очень важный старт, я была уверена: я отобралась, я еду. Среди сильнейших все-таки я стала первой».

По словам тренеров, спортсменов включили в состав команды в качестве «запасных». Но, даже несмотря на это, победители должны были полететь на Игры. Как выяснилось теперь, в списках для Международного союза конькобежцев, который подали раньше отборочных соревнований, их имен нет.

«Нужно было подавать расширенный состав, чтобы потом, кто отберется, эти фамилии фигурировали там», — сказала тренер Инессы Шумековой Ольга Ихтендрис.

«Нами было предложено провести отбор раньше 17 числа, был отбор такой, неофициальный, в рамках чемпионата страны, но провести непосредственно отбор по спортивному принципу среди этих участников. Но тренером ЦОП было сказано, что все-таки можно поменять», — сказал тренер Никиты Важенина Александр Жигин.

Старший тренер Центра Олимпийской подготовки по конькобежному спорту Сергей Сургутанов по поводу возникшего конфликта заявил, что в Международном союзе конькобежцев заранее, еще до отборочных соревнований попросили предоставить список команды. На тот момент Инесса и Никита занимали третьи позиции в рейтинге.

«И как бы я мог озвучить их в первом составе, когда их результаты ниже, чем те, кто стоял на вторых местах? Никто не знал, что за неделю до этих соревнований нам уже скажут: “Ребята, все. Нам нужен состав вашей команды, иначе ваши квоты мы отдадим другим странам”. Я тоже считаю, что имеет место бюрократическая волокита, потому что достаточно было времени что-то изменить», — пояснил Сергей Сутурганов.

Похожая ситуация была в 2016 году — тогда спортсмены не выехали на международные соревнования по той же причине. В Национальном Олимпийском комитете ситуацию пока не комментируют. Сами Инесса Шумекова и Никита Важенин теперь готовятся к Кубку Казахстана и чемпионату мира среди юниоров.