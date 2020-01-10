Конькобежка Лаленкова завоевала серебро чемпионата Европы на дистанции 1500 м

Победу одержала голландка Ирен Вюст, показавшая результат 1 минуту 54,88 секунды. Лаленкова отстала от победительницы на 0,34 секунды, бронза досталась еще одной россиянке Екатерине Шиховой (отставание — 0,43 секунды). Елизавета Казелина стала шестой (+0,89).
Лаленковой 29 лет, она завоевала первую медаль на чемпионатах Европы. В 2019 году она стала бронзовым призером чемпионата мира на отдельных дистанциях в командной гонке преследования. 34-летняя Шихова — бронзовый призер Олимпийских игр 2014 года и чемпионата мира — 2017 в командной гонке преследования, а также обладательница бронзы чемпионата мира в многоборье (2013). В ее активе теперь четыре медали чемпионатов Европы на отдельных дистанциях — одна золотая, две серебряные и одна бронзовая.
Чемпионат Европы в Херенвене завершится 12 января.