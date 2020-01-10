Конькобежка Лаленкова завоевала серебро чемпионата Европы на дистанции 1500 м

Лаленковой 29 лет, она завоевала первую медаль на чемпионатах Европы. В 2019 году она стала бронзовым призером чемпионата мира на отдельных дистанциях в командной гонке преследования. 34-летняя Шихова — бронзовый призер Олимпийских игр 2014 года и чемпионата мира — 2017 в командной гонке преследования, а также обладательница бронзы чемпионата мира в многоборье (2013). В ее активе теперь четыре медали чемпионатов Европы на отдельных дистанциях — одна золотая, две серебряные и одна бронзовая.